Объявлены лауреаты премии «Ясная Поляна»

Литературная премия «Ясная Поляна» назвала лауреатов. Об этом в четверг, 12 октября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победителем в номинации «Событие» стал фестиваль детской книги «ЛитераТула», который второй раз состоялся в Туле в мае.

Лучшим произведением в категории «Современная русская проза» признали роман «Патриот» Андрея Рубанова. Победитель получит три миллиона рублей.

В сентябре «Ясная Поляна» назвала финалистов. В шорт-лист в категории «Современная русская проза» вошло шесть произведений: «Колокольников — Подколокольный» Ксении Драгунской, «Песнь тунгуса» Олега Ермакова, «Заххок» Владимира Медведева, «На кресах всходних» Михаила Попова, «Иван Ауслендер» Германа Садулаева и «Патриот» Андрея Рубанова.

Ранее в октябре стало известно, что перуанский писатель Марио Варгас Льоса стал премии «Ясная Поляна» в номинации «Иностранная литература».

Премия «Ясная Поляна» была учреждена Музеем-усадьбой Льва Толстого при поддержке компании Samsung Electronics в 2003 году. Председателем жюри является советник президента России по культуре Владимир Толстой.

Совокупный размер премиального фонда составляет 6,7 миллиона рублей.