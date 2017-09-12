Литературная премия «Ясная Поляна» объявила шорт-лист

Литературная премия «Ясная Поляна» назвала финалистов. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В шорт-лист в категории «Современная русская проза» вошло шесть произведений: «Колокольников — Подколокольный» Ксении Драгунской, «Песнь тунгуса» Олега Ермакова, «Заххок» Владимира Медведева, «На кресах всходних» Михаила Попова, «Иван Ауслендер» Германа Садулаева и «Патриот» Андрея Рубанова.

Длинный список был оглашен в мае. «В этом году на соискание премии было выдвинуто 120 произведений, опубликованных как в виде отдельной книги, так и в литературных журналах. После тщательного изучения членами жюри в лонг-лист были включены только 30 текстов современных авторов», — сообщили в пресс-службе награды.

Премия «Ясная Поляна» была учреждена Музеем-усадьбой Льва Толстого при поддержке компании Samsung Electronics в 2003 году. Председателем жюри является советник президента России по культуре Владимир Толстой.

Совокупный размер премиального фонда составляет 6,7 миллиона рублей.