Оправдавший предательство Иуды израильский писатель получил российскую премию

Литературная премия «Ясная Поляна» назвала имена лауреатов. Об этом в четверг, 24 октября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В категории «Современная русская проза» в финал вышли три книги: сборник «Праздник лишних орлов» Александра Бушковского, роман Ольги Славниковой «Прыжок в длину» и книга эссе Марии Степановой «Памяти памяти». Лучшим произведением в этой номинации признали роман Ольги Славниковой. Победитель получит три миллиона рублей.

Лауреатом в номинации «Иностранная литература» ранее был назван израильский писатель Амос Оз за роман «Иуда». В центре его истории — студент Шмуэль Аш, который устраивается на работу к старику Гершому Валду и проводит с ним время в интеллектуальных беседах и спорах. Разговоры то и дело затрагивают тему предательства Иуды и предательства вообще.

В этой же номинации премию получил и переводчик книги Виктор Радуцкий.

Победителем в номинации «Событие» стал фильм Авдотьи Смирновой «История одного назначения».

Премия «Ясная Поляна» была учреждена Музеем-усадьбой Льва Толстого при поддержке компании Samsung Electronics в 2003 году. Председателем жюри является советник президента России по культуре Владимир Толстой.

Совокупный размер премиального фонда составляет 6,7 миллиона рублей.

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