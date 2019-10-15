Бывшим зекам предложили выдавать овец для исправления

В Туве освободившимся заключенным предложили выдавать землю и овец для исправления. Об этом во вторник, 15 октября, заявил на совещании глава республики Шолбан Кара-оол, передает «Интерфакс».

Кара-оол отметил, что речь идет не обо всех освободившихся из мест лишения свободы — только о многодетных родителях. Он предложил министерству сельского хозяйства республики включить их в специальную программу «Кыштаг для молодой семьи», в рамках которой подопечным выдается земельный участок под пастбище, скидки на покупку пиломатериала для строительства усадьбы и возможность получить беспроцентный кредит на покупку 200 овец. При этом животных в фонд проекта нужно будет вернуть через два года.

Глава республики понадеялся, что участие в программе поможет бывшим зекам в социализации, поскольку 62 процента освободившихся становятся рецидивистами. Но отметил, что для них должна быть жесткая ответственность за нарушение условий программы: «если оступился, больше поддержки не получишь».

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