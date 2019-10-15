Россию похвалили за особые экономические зоны

Российские особые экономические зоны «Алабуга» и «Иннополис», расположенные в Татарстане, попали в международный рейтинг журнала fDi Magazine.

Составители отметили условия для IT-компаний, созданные в особой зоне «Иннополис» в одноименном городе рядом с Казанью. Сейчас там создается новый индустриальный парк, рассчитанный на резидентов, задействованных в робототехнике, микроэлектронике и прототипировании.

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В «Алабуге», расположенной рядом с городом Елабуга в Татарстане, авторы отметили корпоративный университет и развитие связей с Китаем.

Первое место в мировом рейтинге пятый раз подряд заняла дубайская озобая зона DMCC. Авторы отметили, что ее резиденты обеспечивают 10 процентов ВВП эмирата. Также в первую десятку вошли зоны в польском Катовице, филиппинском Субике, колумбийской Боготе, марокканском Танжере, Джебель-Али в ОАЭ, Панаме, польском Лодзе, индийской Мундре и Джибути.

Особые экономические зоны привлекают резидентов подготовленной для их развития и деятельности инфраструктурой и временнными налоговыми льготами. Подавляющее большинство таких зон организуется и финансируется государством с целью помогать бизнесу на начальном этапе развития.

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