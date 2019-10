Умер создатель «Спасенных звонком»

Американский писатель, сценарист и драматург Сэм Бобрик скончался в одной из больниц Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Об этом его дочь Стэфани Бобрик сообщила в Facebook.

По ее словам, перед смертью Бобрик перенес инсульт. Ему было 87 лет.

Американским телезрителям Бобрик наиболее известен как создатель американского подросткового ситкома «Спасенные звонком». Шоу выходило на канале NBC с 1989-го по 1993 год и являлось спин-оффом сериала Disney «Доброе утро, мисс Блисс». Бобрик также писал пьесы и выступал автором песен. Одной из его композиций стала The Girl of My Best Friend, созданная совместно с композитором Беверли Росс и впоследствии исполненная Элвисом Пресли.

В конце августа стало известно о смерти американского сценариста и создателя мультсериалов «Утиные истории» и «Черный Плащ» Гордон Брэссак. Ему было 68 лет.