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20:45, 2 июля 2025Спорт

Роднина призналась в нелюбви к футболу

Роднина призналась, что с детства не любит футбол
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Анна Исакова / ТАСС

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина призналась в нелюбви к футболу. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Роднина рассказала, что не следит за футболом, так как с детства его не любит. «Хоккей, плавание, даже легкая атлетика, биатлон, конечно. Но с футболом у меня отношения не сложились, наверное, потому что это летний вид спорта, а я больше была с зимними», — объяснила она.

Ранее Роднина отказалась считать футбол главным спортом в России. «Популярность футбола в стране преувеличена. Каждый крупный старт мы убеждаемся, что наши футболисты ничего из себя не представляют», — отметила бывшая фигуристка.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российские клубы на мировой арене могут проводить только товарищеские матчи. Такие же ограничения наложены на национальную сборную.

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