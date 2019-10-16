В российской рыбе не отыскали паразитов

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование замороженной горбуши стоимостью от 175 до 289 рублей за килограмм популярных брендов. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В исследовании участвовала продукция марок «ВкусАрт», «Каждый день», «Волна», Aro и Globus. Исследование показало, что во всех образцах белка меньше, чем заявлено в маркировке. На упаковке горбуши «Волна» пищевая ценность не указана вовсе. Тест на безопасность прошла вся проверенная продукция. «Не обнаружено и живых паразитов, опасных для здоровья человека, и их личинок», — констатировали специалисты. В итоге все образцы рекомендовали к покупке.

Материалы по теме Смертельная жадность От этой еды умирают миллионы людей. Почему никто с ней не борется

В середине сентября «Росконтроль» проводил исследование трески. В частности, в продукции бренда «Каждый день» эксперты не обнаружили ДНК атлантической трески: вместо нее используется другая рыба.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!