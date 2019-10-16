Раскрыты катастрофические последствия глобального оледенения

Ученые Университета Кертина в Австралии выяснили, что глобальный ледниковый период 600 миллионов лет назад значительно изменил облик планеты, оставив затопленную сушу и океан с относительно чистой водой. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи изучили карбонатные осадочные породы, которые возникли в течение миллионов лет после ледникового периода, во время которого Земля могла быть полностью скована льдом. Ранее считалось, что эти породы сформировались в течение относительно короткого промежутка времени длительностью 10 тысяч лет, когда уровень моря поднялся. Однако теперь специалисты показали, что осадок откладывался сотни тысяч или миллионов лет.

По словам ученых, ледниковый период уничтожил пляжи, пустыни, реки и поймы, остановив процессы выветривания. В результате продукты эрозии, попадающие в океаны через реки, накапливались достаточно медленно. Таяние ледниковых покровов привело к резкому увеличению уровня моря и отступлению береговой линии, а также появлению более чистой морской воды.

Гипотеза «Земля-снежок» возникла для объяснения ледниковых осадочных пород, обнаруженных в тропических широтах. Палеомагнетический анализ позволил установить, что большинство этих пород возникло в низких широтах (не более 10 градусов от экватора). Согласно гипотезе, в неопротерозойскую эру, примерно 625-850 миллионов лет назад, Земля почти полностью замерзла, и ледники доходили почти до экватора.

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