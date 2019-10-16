Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых игроков КХЛ

Издание «Спорт-Экспресс» опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Список доступен на сайте газеты.

Больше всех в лиге получает нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин — 180 миллионов рублей в год. Второе место в рейтинге занимает форвард Найджел Доус из «Автомобилиста» (Екатеринбург) — он зарабатывает 150 миллионов. Третьим стал нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов с зарплатой в 130 миллионов рублей.

При этом в первой десятке больше всего игроков московского ЦСКА — четверо. По подсчетам издания, всего в девяти клубах КХЛ есть игроки, зарабатывающие по 70 миллионов рублей и более. Армейцев с такой зарплатой оказалось 14.

ЦСКА лидирует в Западной конференции КХЛ, в 17 матчах набрав 29 очков. Клуб является действующим обладателем Кубка Гагарина. В Восточной конференции первое место занимает казанский «Ак Барс», набравший 26 очков в 16 играх.

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