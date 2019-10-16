Воробьев обратился к пожилым жителям Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил пожилых жителей региона присоединится к подмосковной программе «Активное долголетие». Соответствующее объявление он сделал на своей странице в Instagram в среду, 16 октября.

«Вы сможете заняться спортом, съездить на экскурсию, научиться пользоваться компьютером или найти компанию на партию в шахматы», — написал он.

Он уточнил, что записаться на участие в программе можно в мобильном приложении «Соцуслуги» или на сайте «Активное долголетие».

Накануне Воробьев сообщил об открытии одноименных клубов в Солнечногорске, Одинцове и Реутове. По его словам, в скором времени их станет больше. В клубах, в частности, можно заниматься фитнесом, йогой, рисованием, лепкой, пением, английским языком.

Программа «Активное долголетие» реализуется в регионе по поручению губернатора. Она рассчитана на женщин в возрасте старше 55 лет и мужчин старше 60 лет.

