Месси получил рекордную «Золотую бутсу» из рук сыновей

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил шестую «Золотую бутсу», вручаемую лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. Награду футболист получил из рук своих сыновей. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте каталонского клуба.

Церемония состоялась 16 октября. Месси прибыл на нее с супругой и сыновьями Тьяго и Матео. Мальчики вышли на сцену, и ведущий передал им награду, которую они вручили отцу.

В прошлом сезоне Месси забил 36 голов в испанской Ла-Лиге. Он получил «Золотую бутсу» в шестой раз и побил собственный рекорд по количеству наград. Португалец Криштиану Роналду выигрывал ее четыре раза.

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