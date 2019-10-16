Туристы на Porsche доверились навигатору на пути к секретному пляжу и застряли

Туристы на Porsche доверились навигатору Google Maps на пути к секретному пляжу на Сардинии и застряли на горной дороге. Об этом сообщает CNN.

Им пришлось вызвать аварийные службы, которые помогли им выбраться. Этот инцидент стал 144 случаем экстренного вызова местной пожарной команды для спасения застрявших на бездорожье автомобилей за последние два года.

«Слишком много седанов и хэтчбеков застряли на труднопроходимых тропах. Иногда застревают даже внедорожники. И все потому, что они следуют картам Google, чьи инструкции часто вводят в заблуждение на наших дорогах», — приводит издание слова мэра расположенной поблизости коммуны Баунеи Сальваторе Корриаса.

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Чтобы избежать повторения подобных ситуаций, власти коммуны установили на окрестных горных дорогах знаки на итальянском и английском языках с советом «не следовать указаниям Google Maps» и информацией о том, что дороги подходят только для вездеходов.

Мэр также рекомендовал всем туристам, приезжающим на Сардинию, использовать проверенные бумажные карты. Представители Google заявили, что в курсе проблемы и изучают способы, с помощью которых приложение будет предупреждать водителей об этих типах дорог.

В ноябре 2018 года навигатор Google Maps завел американскую туристку на несуществующую дорогу, в результате чего ей пришлось выживать в пустыне пять дней.

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