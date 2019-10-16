Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли на прием на тук-туке

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли на прием в столице Пакистана Исламабаде на моторикше. Об этом сообщает Daily Mail.

Кузов тук-тука был украшен гирляндами, аппликациями и тканью с изображениями животных и птиц, обитающих в стране. Прием был организован верховным комиссаром Великобритании Томасом Дрю для политической, культурной и деловой элиты страны.

Герцог Кембриджский появился на мероприятии в шервани от пакистанского бренда Naushemian — длинном полупальто, которое в Пакистане, Индии и Бангладеш надевают на праздники или официальные мероприятия, — и брюках и тапочках.

Его супруга надела длинное платье изумрудного цвета, созданное британским дизайнером Дженни Пэкхэм. Миддлтон дополнила образ шифоновым шарфом и серьгами пакистанского ювелирного бренда Onitaa.

Ранее во вторник, 15 октября, Кейт Миддлтон появилась на встрече с пакистанскими школьниками в дешевой обуви. На встречу с детьми герцогиня надела туфли британского бюджетного бренда New Look. Стоимость обуви составляет 38 долларов (меньше 2,5 тысячи рублей).

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