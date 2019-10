Британская рок-группа Uriah Heep анонсировала на своей официальной странице в Facebook «еще два выступления в Российской Федерации». При этом один из концертов запланирован в Киеве, другой — в Минске.

В комментариях к посту интернет-пользователи обратили внимание администраторов страницы на ошибку. На момент написания заметки объявление, с опубликования которого прошло 22 часа, так и не было исправлено.

Хард-рок-группа Uriah Heep была образована в 1969 году в Лондоне. Она известна по таким альбомам, как Look at Yourself, Demons and Wizards и The Magician's Birthday. Всего в дискографии коллектива 26 студийных пластинок.

В июне 2019-го министр образования Хакасии Лариса Гимазутина заявила, что пьесу «Горе от ума» написал Александр Радищев.

