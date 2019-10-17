Азербайджан поставил условие россиянам с армянскими фамилиями

Россияне с армянскими фамилиями должны уведомлять азербайджанское посольство в Москве о своих планах посетить республику во избежание конфликтов. Такое заявление сделал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью газете «Известия».

По его словам, граждане России могут беспрепятственно посещать Азербайджан, поскольку между странами действует безвизовый режим. Однако заранее сделанное россиянами с армянскими фамилиями уведомление о своих планах в посольство позволит избежать эксцессов на границе, которые могут возникнуть из-за существующего в Азербайджане эмоционального фона в отношении конфликта с Арменией.

Таким образом глава МИД страны прокомментировал разгоревшийся в 2018 году скандал вокруг недопуска в страну 81-летней блокадницы, гражданки России Ольги Барсегьян. В качестве основания для депортации указывались «иные причины». Несмотря на реакцию российского МИД, инциденты с гражданами России с армянскими фамилиями повторялись и после этого. В декабре 2018 года россиянка Кристина Геворкян на своей странице в Facebook рассказала, что ее и еще две семьи из-за армянской фамилии одного из родственников не пустили в Баку, где они планировали провести новогодние праздники.

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Ранее посольство Азербайджана в Москве сообщило, что Баку вручил МИД России ноту из-за визита депутата Госдумы Константина Затулина в Нагорный Карабах 11 октября, где российский парламентарий принимал участие в форуме «Сотрудничество во имя справедливости и мира». В ходе своего выступления он заявил, что российская сторона содействует мирному решению, пресекает военные попытки, а также не допустит несправедливого решения карабахского конфликта. «Русский народ в первую очередь ценит совесть и справедливость. А они на вашей стороне», — заявлял он.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.

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