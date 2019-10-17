Слепого пассажира выгнали из самолета и оставили без помощи в аэропорту

Слепой пассажир пожаловался на авиакомпанию EasyJet после того, как стюардессы выгнали его из самолета за пьянство. Об этом сообщает Fox News.

78-летний Эрик Смайли (Eric Smylie) планировал поездку домой в Белфаст из Парижа в сопровождении опекуна Дейви Пога (Davey Pogue). По словам туристов, бортпроводницы выгнали их из самолета, посчитав, что они были пьяны. Пога арестовали, а Смайли оказался в отеле Holiday Inn Express без лекарств и сопровождающего.

«Я слеп, болею диабетом и у меня хроническое заболевание легких, поэтому остаться в Париже в одиночестве было сущим кошмаром. Я все еще переживаю приступы паники, у меня пропал аппетит, и я испытываю страх», — рассказал Смайли.

Как сообщили представители авиакомпании, они начали расследование данного инцидента. «Наши отчеты о безопасности свидетельствуют о том, что пассажиры были невменяемы и вели себя агрессивно по отношению к членам нашей команды. Поэтому мы вызвали полицию, чтобы снять туристов с рейса», — говорится в заявлении EasyJet.

В июле 2018 года подростка по имени Эли с инвалидностью выгнали из самолета авиакомпании Emirates из-за эпилепсии, несмотря на разрешение врачей на перелет. Он возвращался во Францию с семьей из Новой Зеландии и при пересадке в Дубае, когда они ожидали взлета на борту, их попросили удалиться из самолета.

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