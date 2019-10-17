Саудовского гея арестовали за леопардовые шорты на пляже

Сотрудники правоохранительных органов арестовали 23-летнего гея из Саудовской Аравии Сухайля аль-Джамиля за леопардовые шорты на пляже. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам молодого человека, власти Саудовской Аравии обвинили его в том, что он распространяет наготу в сети. «Как я могу быть обнажен, если я в шортах на жарком пляже?» — написал аль-Джамиль.

Как заметило издание The Jerusalem Post, британские издания сообщили, что аль-Джамиля арестовали не из-за шорт, а потому что он гей, поскольку Саудовская Аравия не приветствует ЛГБТ-сообщество. Отмечается, что в сентябре власти ввели закон, запрещающий носить укороченную одежду. Это было сделано для того, чтобы открыть страну для туристов.

Материалы по теме «Назло держишь девушку за руку, назло живешь» Их унижают, высмеивают и преследуют. Представители ЛГБТ — о жизни в атмосфере ненависти

Какое наказание понесет 23-летний саудовец, неизвестно.

14 октября полиция Санкт-Петербурга вынесла предупреждение хозяевам квартиры в одном из жилых комплексов в Калининском районе города за вывешивание полотна с расцветкой, схожей с расцветкой традиционного ЛГБТ-флага. Традиционный символ сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей в окне квартиры на первом этаже заметил гражданин, также проживающий в жилом комплексе.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!