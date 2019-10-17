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Саудовского гея арестовали за леопардовые шорты на пляже

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Сотрудники правоохранительных органов арестовали 23-летнего гея из Саудовской Аравии Сухайля аль-Джамиля за леопардовые шорты на пляже. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам молодого человека, власти Саудовской Аравии обвинили его в том, что он распространяет наготу в сети. «Как я могу быть обнажен, если я в шортах на жарком пляже?» — написал аль-Джамиль.

Как заметило издание The Jerusalem Post, британские издания сообщили, что аль-Джамиля арестовали не из-за шорт, а потому что он гей, поскольку Саудовская Аравия не приветствует ЛГБТ-сообщество. Отмечается, что в сентябре власти ввели закон, запрещающий носить укороченную одежду. Это было сделано для того, чтобы открыть страну для туристов.

Какое наказание понесет 23-летний саудовец, неизвестно.

14 октября полиция Санкт-Петербурга вынесла предупреждение хозяевам квартиры в одном из жилых комплексов в Калининском районе города за вывешивание полотна с расцветкой, схожей с расцветкой традиционного ЛГБТ-флага. Традиционный символ сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей в окне квартиры на первом этаже заметил гражданин, также проживающий в жилом комплексе.

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