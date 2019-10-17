Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года. Документ размещен в думской электронной базе данных.

Речь идет о протоколе I, который касается учреждения международной комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права в рамках вооруженного конфликта.

В пояснительной записке к президентскому законопроекту говорится, что данный орган с 1991 года не выполняет заявленные функции. Кроме того, российского представителя в ее составе нет, однако взнос Россия ежегодно уплачивает, указывается в документах.

«С учетом этих обстоятельств дальнейшее признание компетенции комиссии не представляется целесообразным», — отмечается в проекте закона.

К документу прилагается положительный отзыв правительства России.

Протокол I ратифицировал Верховный Совет СССР 4 августа 1989 года.

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