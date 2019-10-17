Эстония назвала конфликт в Сирии свидетельством проблем в НАТО

Вывод войск США из Сирии и начало турецкой военной операции означают, что деятельность НАТО парализована. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Эстонии, министр внутренних дел Март Хельме, передает «Интерфакс».

По его словам, такая ситуация представляет для Эстонии «сложную проблему». Хельме считает, что для поддержания обороноспособности страны к вопросам безопасности следует подходить «творчески и разносторонне».

«[Президент США] Дональд Трамп сосредотачивается в ближайший год практически стопроцентно на избирательной кампании. Внешнеполитический консенсус там разрушен, демократы стремятся отстранить президента как верховного главнокомандующего, что в определенной мере парализует свободу его деятельности. Это серьезные сигналы тревоги для нас», — заявил глава МВД.

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Министр отметил, что небольшие государства, которые могут пострадать в наибольшей степени, уже осознали изменение политического равновесия и приступили к взаимодействию. Одной из форм сотрудничества Хельме назвал «Инициативу трех морей» — международную группу, включающую 12 государств Евросоюза, чья территория имеет выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям. В качестве гаранта структуры Хельме видит США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира», ее задачей является борьба с «Рабочей партией Курдистана» (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России). Операция проводится совместно с формированиями «Сирийской свободной армии».

США отказались поддержать курдов в противостоянии с Турцией и вывели свои войска из региона. Бойцы курдских «Демократических сил Сирии», пользовавшиеся американской поддержкой, назвали это ударом ножом в спину.

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