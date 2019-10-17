Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отреагировала на замечание телеведущей Ксении Собчак о ее наряде. Ответ она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Депутаты, входящие в состав Комитета Государственной Думы РФ по международным делам, как и его председатель Леонид Слуцкий, озабочены совершенно другими вопросами, далекими от длины юбок, а тем более — переживаний Ксении Собчак и журналисток "Дождя", "Би-би-си" и RTVI», — написала Поклонская.

Политик добавила, что лично она уважительно относится к стилю одежды Собчак и считает ее привлекательной женщиной. «Мое воспитание никогда не позволит опуститься до обсуждения либо язвительного высказывания в отношении женщины или мужчины», — заключила она.

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Ранее Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» прокомментировала наряды нескольких членов Госдумы. Телеведущая предположила, что Поклонская начала носить длинные юбки, потому что месяц назад перешла работать в комитет Госдумы по международным делам, главой которого является Леонид Слуцкий, ранее обвиненный в домогательствах.

В феврале и марте 2018 года продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук, журналистка «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова и заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе заявили о домогательствах со стороны Слуцкого, которые происходили в разные годы. У Рустамовой сохранилась аудиозапись, доказывающая приставания чиновника, который, игнорируя отпор, предлагал ей стать его любовницей, называл «зайчуткой» и, по словам журналистки, трогал за лобок. Слуцкий ответил, что попытки сделать из него «русского Харви Вайнштейна» заранее обречены на провал.

21 марта 2018-го комиссия Госдумы по этике оправдала его поведение. Член комиссии депутат от КПРФ Владимир Поздняков пояснил «Ленте.ру», что доступных женщин они определяют по внешнему виду самостоятельно.

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