У пропавшей после убийства из-за Audi российской студентки нашли наркотики

После обнаружения тела погибшей 27-летней Ксении Каторгиной в Екатеринбурге пропала 19-летняя студентка медицинского вуза Анна Ивонина. Об этом в четверг, 17 октября, сообщает «Комсомольская правда».

По данным газеты, девушка исчезла в день обнаружения тела Каторгиной — 13 октября. Сейчас ведется ее поиск. Родители отмечают, что она не стала бы уходить из дома из-за отношений в семье.

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Пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых сообщил, что за день до исчезновения Анны сотрудники полиции остановили машину, за рулем которой была девушка, а в салоне находились парень по имени Умед и Ивонина. У студентки в пачке сигарет нашли похожее на наркотики вещество. Оно было отправлено на экспертизу, а девушку отпустили под подписку о невыезде после медосвидетельствования.

Горелых не исключил, что ее пропажа может быть связана с полицейской проверкой.

Ранее сообщалось, что Анна исчезла, когда ее родители отдыхали за границей. Ее телефон перестал принимать звонки 13 октября. Из квартиры также пропали паспорта Ивониной.

Молодая мама Ксения Каторгина пропала в Екатеринбурге 10 октября, после того, как поехала на встречу с потенциальным покупателем ее автомобиля Audi Q5. Вскоре машину нашли у перекупщиков, в салоне была обнаружена кровь. Тело Каторгиной было найдено 13 октября группой волонтеров. По подозрению в убийстве девушки были задержаны двое мужчин и женщина. По предварительным данным, Каторгину, у которой осталась 9-летняя дочь, убили ради кражи машины.

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