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Менеджера Нурмагомедова отказались пускать на бои

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Али Абдель-Азиз

Руководство Professional Fighting League (PFL) временно запретило посещать свои турниры главе Dominance MMA Али Абдель-Азизу. Об этом сообщает ESPN.

Таким образом в организации отреагировали на то, что в отношении Абдель-Азиза было заведено дело о нападении. Менеджер, который, в частности, представляет интересы российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, стал участником потасовки на одном из турниров PFL. В организации рассчитывают дождаться завершения судебных тяжб.

На турнире 11 октября Абдель-Азиз ударил Абе Каву, который является вице-президентом компании First Round Management. Кава известен тем, что представляет американца Джона Джонса — первого номера в рейтинге бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) без учета весовых категорий.

Помимо Нурмагомедова Абдель-Азиз представляет других бойцов UFC: Камару Усмана, Генри Сехудо и прочих. В марте менеджер стал инициатором потасовки с бойцом Колби Ковингтоном после турнира UFC. После случившегося Ковингтон рассказал СМИ о смертельных угрозах со стороны Абдель-Азиза.

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