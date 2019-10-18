Стюардессы сняли пассажирку с рейса из-за смертельного заболевания

Стюардессы авиакомпании Aerolineas Argentinas выгнали из самолета пассажирку со смертельно опасной аллергией на орехи. Об этом сообщает Daily Mail.

20-летняя британка Мелери Уильямс (Meleri Williams) должна была вылетать из Буэнос-Айреса в Эскель, Аргентина. Когда девушка поднялась на борт, она сразу предупредила бортпроводниц о своем недуге, и те попросили ее покинуть лайнер.

«Я объяснила, что если я буду находиться в закрытом помещении, где употребляют орехи, то у меня может начаться анафилактический шок и я могу умереть. Но они заявили, что из питания для пассажиров у них были только пакетики с сухофруктами и орехами», — уточнила Уильямс.

В итоге девушку выгнали из самолета, а когда она попыталась забронировать билет на другой рейс Aerolineas Argentinas, заранее предупредив сотрудников об аллергии, они снова отказали пассажирке.

Тогда Уильямс пришлось ехать в Эскель, который находился в 1850 километрах от Буэнос-Айреса, на автобусе. Таким образом, британка добиралась до пункта назначения 26 часов вместо двухчасового перелета.

Позже девушка написала жалобу в авиакомпанию, однако так и не получила ответа. По словам Уильямс, она заплатила за авиабилет 200 фунтов стерлингов (около 16 тысяч рублей).

В июне британского туриста высадили с рейса Turkish Airlines из-за смертельной аллергии на орехи. 25-летний Джош Сильвер из Уолтемского аббатства (Эссекс) должен был вернуться домой после недельного отдыха в Анталье. После посадки на борт стюардессы потребовали, чтобы он покинул самолет.

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