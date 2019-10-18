Сотни тысяч уток приняли за пожар

Специалисты Национальной метеорологической службы из американского города Дулут, штат Миннесота, заметили необычную активность на экране погодного радара и предупредили спецслужбы о пожаре. Как сообщает издание Star Tribune, на самом деле радар зафиксировал 600 тысяч переполошившихся уток.

Заметив подозрительную активность, сотрудники метеослужбы позвонили шерифу и пожарным, но никому из них не поступало сообщений о возгораниях. Тогда они связались с сотрудниками заповедника озера Райс, где была зафиксирована наибольшая активность.

Оказалось, что в заповеднике в то утро проводилось исследование водоплавающих. Время, которое указали сотрудники заповедника, практически в точности совпало с показаниями радара в Дулуте. Исследователи выплыли на озеро на лодках на воздушной подушке и, по всей видимости, потревожили уток.

Утки смогли спокойно вернуться на воду только после того, как сотрудники заповедника уплыли. Метеорологов удивила сила и длительность эха, которое произвели утки. Иногда их радар реагирует на птиц, но обычно это происходит на рассвете осенью и весной, когда пернатые мигрируют.

Ранее сообщалось, что национальная метеорологическая служба Китая (NWC) предупредила, что точность ее прогнозов может снизиться из-за экономических трудностей в России. Синоптики объяснили потенциальное ухудшение качества своей работы резким снижением курса рубля.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!