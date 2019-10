Дженифер Лопес поймали в свадебном платье

Дженифер Лопес в свадебном платье попала в объектив фотографов по дороге на съемочную площадку фильма Marry me in New York («Женись на мне в Нью-Йорке»). Об этом сообщает Daily Mail.

50-летняя актриса выходила из нью-йоркского отеля вечером в четверг, 17 ноября. На ней было свадебное платье с длинным шлейфом и ажурной вышивкой из бисера и страз, а также горжетка из искусственного меха. Голову Лопес покрывала также расшитая бисером фата. Образ был дополнен многочисленными ювелирными украшениями: массивным колье, несколькими кольцами и серьгами.

По сюжету фильма, поп-звезду Кэт Вальдес (Лопес) за несколько минут до их свадьбы в Мэдисон-сквер-гарден бросает жених. Вместо этого он женится на случайном парне из толпы, которого играет Оуэн Уилсон.

@jlo wears a stunning wedding dress while filming her upcoming romantic comedy “Marry Me”! #JenniferLopez #MarryMe Photos: Splash Фото опубликовано @justjared

В марте 2019 года стало известно, что голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес обручилась с американским бейсболистом Алексом Родригесом. Однако свадьба пока не состоялась.

В июне 2019 года Дженифер Лопес случайно показала нижнее белье на детском выпускном из начальной школы в Майами. На праздник певица пришла в нежно-коралловом платье Chanel с запахом на юбке, в туфлях телесного цвета и крупных солнечных очках. У входа в здание у нее разлетелась юбка, и фотографы успели запечатлеть виднеющееся корректирующее белье.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!