Пьяный россиянин бросил трехлетнего сына в лесу

Житель Вологодской области, будучи пьяным, бросил трехлетнего сына в лесу. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, ребенка обнаружил местный житель, который возвращался в село Верховажье по берегу реки Ваги. Из-за того, что на мосту проводились ремонтные работы, ему пришлось идти в обход, но, не дойдя до переправы, он услышал детский плач. Мужчина привел мальчика в село и позвонил в полицию.

Спустя время нашлась мать мальчика. Она рассказала, что ребенок остался без присмотра по вине отца. Мужчина шел из магазина, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь отцу грозит один год лишения свободы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 125 УК России («Оставление в опасности»). Бдительного местного жителя хотят поощрить.

Накануне, 17 октября, стало известно, что 55-летняя жительница Австралии Дебора Пилигрим (Deborah Piligrim) потерялась в лесу во время туристического похода с друзьями. Женщине удалось оставить на дороге знак SOS в надежде, что кто-то будет ее искать. Пилигрим рассказала, что в каждом месте, где она проходила, она оставляла знаки, визитные карточки и махала руками во все уличные камеры. В лесу она выживала три дня.

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