Турнир по карате завершился массовой дракой тренеров и судей

Турнир по карате в Ташкенте завершился массовой дракой тренеров и судей. Видео появилось на YouTube-канале Xabar.uz

Инцидент произошел на Кубке Узбекистана. По информации РИА Новости, в потасовке приняли участие судьи и тренеры. Причиной конфликта стало недовольство работой арбитров.

По итогам расследования судья федерации карате был отстранен от работы на два года, тренер федерации Сурхандарьинской области — на три года, а тренер спортивного клуба Ташкентской области — на два года.

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