Врачи потеряли пациентку в томографе

В Болгарии врачи одной из местных больниц потеряли 70-летнюю пациентку Асенку Христову во время обследования. Об этом сообщает телеканал Nova.

Как рассказала дочь Христовой, ее мать отправилась в больницу и пропала. Та обратилась в полицию, после чего Асенку искали по всему учреждению на протяжении шести часов. В итоге она оказалась в запертом кабинете, где находился томограф. Услышав звук за дверью, пациентка начала кричать, чтобы обратить на себя внимание.

Как выяснилось, ассистент рентгенолога положила женщину в аппарат и, зафиксировав ее, ушла. В настоящее время сотрудница больницы находится в отпуске. Ей грозит штраф и выговор. Руководство клиники считает, что столь длительное пребывание в томографе не сказалось на здоровье Христовой, поскольку тот так и не был включен. Тем не менее родственники потерпевшей намерены подать в суд.

7 октября сообщалось, что у 24-летней жительницы Пакистана произошло кровоизлияние в мозг, которое врачи ошибочно приняли за пищевое отравление.

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