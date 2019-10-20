Названа опасность кормления бродячих собак

Кинологи рассказали об опасности подкармливания бродячих собак для людей. Об этом пишет РИА Новости.

По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, собаки, которых постоянно подкармливают в одном и том же месте, в итоге закрепляются на этой территории, а в дальнейшем стая начинает расти. «Это естественное для бездомных собак поведение становится причиной страшных трагедий», — отметил эксперт.

Он посоветовал всем, кто желает оказать помощь животным, обращаться в приюты, где волонтеры смогут обеспечить собакам тепло и уход.

В июле сообщалось, что подкармливание голубей может грозить россиянам эпидемиями. По словам научного сотрудника Союза охраны птиц России Елены Черновой, в дополнительном подкармливании птиц нет смысла. «Если их [голубей] начинать подкармливать, они начинают доминировать в биоценозе и чрезмерно размножаться. Заканчивается это все эпидемиями, часть из которых может оказаться опасной для человека», — отметила она.

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