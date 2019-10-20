Трамп отказался от идеи позвать лидеров «Большой семерки» на свой курорт

Дональд Трамп сообщил, что отказался от идеи проведения саммита «Большой семерки» на своем курорте Trump National Doral в Майами. Об этом он написал в своем Twitter.

Президент США рассказал, что считал отличной идеей для страны вариант с размещением своих коллег на личном курорте, поскольку в этом случае не пришлось бы выделять на организацию саммита бюджетные средства. «Но, как обычно, враждебные СМИ и их партнеры-демократы сошли с ума. В связи с иррациональной враждебностью я больше не предлагаю Trump National Doral в качестве принимающей площадки», — сказал он.

По словам Трампа, в качестве одного из вариантов будет рассматриваться загородная резиденция президента США в Кэмп-Дэвиде.

Представители Демократической партии считают, что инициатива Трампа противоречит требованиям Конституции, которая запрещает членам администрации получать экономическую выгоду благодаря своей должности.

Демократы планируют расследовать предложение Трампа, что может стать поводом для импичмента. Для утверждения места встречи главе государства потребуется согласие обеих палат Конгресса, что маловероятно при большинстве демократов в Палате представителей.

В саммите G7 принимают участие Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия, Канада и представители Евросоюза.

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