Московских полицейских попросили о помощи и сдали в ФСБ

Сотрудники ФСБ задержали руководство отдела полиции «Дорогомилово» на минувшей неделе, высокопоставленных полицейских подозревают в вымогательстве. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщает издание Baza.

По версии следствия, задержанные вымогали деньги у адвоката Сергея Зуева, который обратился к ним с просьбой избавить его от претензий со стороны семьи сотрудника ГИБДД. Он пообещал жене гаишника, что за шесть миллионов рублей выиграет уголовное дело против него, но проиграл, а вернул лишь половину суммы.

С правоохранителями Зуев сошелся на семи миллионах рублей, после чего «заложил своих будущих спасителей в ФСБ».

17 октября агентство ТАСС сообщало, что начальник отдела полиции Дмитрий Смирнов и его заместитель, начальник отделения уголовного розыска Сергей Устинов были задержаны при получении от адвоката 3,5 миллиона рублей. Днем позже Смирнов заявил в зале суда, что принял полученную взятку за самогон.

Руководство столичного главка полиции начало служебную проверку. Если вину задержанных подтвердят, то полицейских уволят из органов внутренних дел.

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