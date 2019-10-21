Российские ученые изобрели лекарство из коры березы

Российские ученые из Новосибирского института органической химии имени Ворожцова рассказали о новом лекарстве из березовой коры, которое поможет защитить печень от воспалений и воздействия химиотерапии. Об этом сообщает «Ридус».

По информации издания, препарат с действующим веществом «Бетамид» обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

«В ходе испытаний выяснилось, что он обладает свойством блокировать демиелинизацию нервных окончаний, которая может быть очень опасна, если у человека диагностирована опухоль. Также она может приводить к нарушениям зрения, координации движений и снижению интеллекта», — цитирует издания ученых.

Препарат уже прошел все необходимые доклинические исследования и оказался безопасен как для животных и растений, так и для людей. Его планируют зарегистрировать как биологически активную добавку (БАД).

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Здравоохранение». На него в общей сложности будет потрачено более 1,7 триллиона рублей, 969 миллиардов из них — на борьбу с раком. Одна из целей нацпроекта — снизить смертность от новообразований с 200,6 до 185 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году.

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