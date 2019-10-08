В российском регионе создадут 17 центров амбулаторной онкопомощи

В Оренбургской области до конца 2024 года появится 17 центров амбулаторной онкологической помощи, которые будут работать на базе крупных районных и городских больниц региона. Об этом сообщил лавный внештатный онколог Минздрава региона, заместитель главврача Оренбургского областного клинического онкодиспансера Сергей Суходолец, передает ТАСС.

«Это много, в других регионах их пять-шесть. Учитывая географическую протяженность нашей области и транспортную доступность, мы вынуждены создавать такое количество центров», — отметил он, уточнив, что на открытие центров выделено 10,79 миллионов рублей.

Отмечается, что такие центры помогают сократить сроки диагностики и повысить ее качество. Центры уже появились открылись в Бузулуке, Бугуруслане, Оренбургском районе и на базе городской клинической больницы имени Пирогова в Оренбурге.

Открытие центров стало возможным благодаря федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями», который входит в нацпроект «Здравоохранение». На нацпроект в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей, 969 миллиардов из них — на борьбу с раком. Одна из целей нацпроекта — снизить смертность от новообразований с 200,6 до 185 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году.

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