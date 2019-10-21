Орешкин уличил МВФ в несправедливости

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) недооценивает рост российской экономики. Об этом сообщает ТАСС.

«Оценки МВФ стали ближе к нашим, однако они до сих пор недооценивают наш рост и переоценивают рост Германии», — отметил министр, комментируя опубликованный на прошлой неделе доклад фонда.

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Он также высказался по поводу оценки экономики Индонезии. По словам Орешкина, здесь есть два взаимодополняющих риска: замедление темпов роста в Китае и наращивание дефицита платежного баланса. В результате экономический рост в Индонезии, как и в целом в Азии, может оказаться существенно ниже ожиданий, заключил глава Минэкономразвития.

Ранее МВФ ухудшил прогноз роста ВВП России в 2019 году на 0,5 процентного пункта по сравнению с апрельским докладом — до 1,1 процента, а в 2020 году — повысил на 0,2 п. п., до 1,9 процента.

При этом базовый прогноз Минэкономразвития предполагает темпы роста российской экономики на уровне 1,3 процента в 2019 году и 1,7 процента в 2020 году.

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