Орешкин уличил МВФ в несправедливости

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) недооценивает рост российской экономики. Об этом сообщает ТАСС.
«Оценки МВФ стали ближе к нашим, однако они до сих пор недооценивают наш рост и переоценивают рост Германии», — отметил министр, комментируя опубликованный на прошлой неделе доклад фонда.
Он также высказался по поводу оценки экономики Индонезии. По словам Орешкина, здесь есть два взаимодополняющих риска: замедление темпов роста в Китае и наращивание дефицита платежного баланса. В результате экономический рост в Индонезии, как и в целом в Азии, может оказаться существенно ниже ожиданий, заключил глава Минэкономразвития.
Ранее МВФ ухудшил прогноз роста ВВП России в 2019 году на 0,5 процентного пункта по сравнению с апрельским докладом — до 1,1 процента, а в 2020 году — повысил на 0,2 п. п., до 1,9 процента.
При этом базовый прогноз Минэкономразвития предполагает темпы роста российской экономики на уровне 1,3 процента в 2019 году и 1,7 процента в 2020 году.