Жена члена правления «Альфа-Капитала» обвинила его в избиении на глазах у детей

Жена члена правления компании «Альфа-Капитал» Евгения Живова Ирина обвинила его в избиении, а также применении насилия к детям, которых он якобы намеревается у нее отнять. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Так, по ее словам, Живов «подкараулил старшую дочь, напугал, выследил» и ворвался в квартиру, которую женщина сняла на время развода. Там он «напугал всех, отмутузил». Живова уточнила, что ей пришлось снимать побои как во взрослом, так и в детском травмпункте. Фотографии синяков, которые получили дети, позже были опубликованы изданием Baza.

Женщина объяснила, что прожила с Живовым более десяти лет. Однако позже он нашел себе любовницу и снял отдельную квартиру, после чего Ирина приняла решение подать на развод. «Но до того, как подать на развод, он настаивает на заключении нотариальных соглашений об определении места жительства детей, алиментов на детей, алиментов на меня и разделе имущества... Спойлер — ни одно соблюдать он не намерен...» — написала Живова. По ее словам, супругу удалось выиграть шесть судов, отсудив имущество и детей. Все долги при этом он якобы оставил жене, а детей хотел растить совместно с новой возлюбленной.

Живова написала, что ее дочери «напуганы до беспамятства», а саму ее супруг называет сумасшедшей.

Ранее россиянам объяснили необходимость закона о профилактике домашнего насилия. Так, по словам депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, Россия — одна из немногих стран, где нет закона, который систематизировал бы работу органов в направлении профилактики семейно-бытового насилия. Она отметила, что в России практически нет кризисных центров для жертв домашнего насилия, где они могли бы получить психологическую помощь и подать заявления в полицию. Закон о профилактике семейно-бытового насилия предполагает целую систему подобных центров, подчеркнула депутат.

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