Цены в России отказались расти

Инфляция в России по итогам года может опуститься значительно ниже даже скорректированного официального прогноза в 3,8 процента. Об этом в кулуарах форума «Открытые инновации» заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сообщает ТАСС.

По словам министра, такая динамика связана со слабым спросом и продолжающимся замедлением кредитования. Орешкин подчеркнул, что ведомство пока не намерено пересматривать остальные прогнозы на год.

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Действующий прогноз МЭР предусматривает, что в 2020 году инфляция снизится до трех процентов, а в 2021-2024 останется на целевом уровне четыре процента.

Месяц назад Орешкин предупреждал, что в октябре годовая инфляция опустится ниже четырех процентов. В октябрьском обзоре «Картина инфляции» Минэкономразвития указывало, что монетарная инфляция в сентябре опустилась до рекордно низких значений за всю историю наблюдений. Там же отмечалось, что за год она может дойти до 3,2 процента.

Позднее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор в ближайшее время вновь понизит прогноз по инфляции. На этом фоне она не исключила, что ключевая ставка станет снижаться быстрее ожиданий. Эксперты не исключают, что речь идет об изменении сразу на 0,5 процентных пункта до 6,5 процента.

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