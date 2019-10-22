Еще одна страна Африки захотела воевать российским оружием

Камерун хочет закупить российскую военную технику, в том числе зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». Об этом рассказал посол страны в России Махамат Паба Сале, передает РИА Новости.

По его словам, камерунцев интересуют бронетранспортеры и вертолеты, поскольку стране приходится бороться с боевиками «Боко харам». «Они устанавливают мины на маршрутах следования военных, и если автомобиль не бронированный, то в результате (...) гибнут наши люди», — пояснил дипломат.

Паба Сале добавил, что вопрос по поставкам «Панцирей» пока не решен, но закупка, вероятно, будет совершена. Он также похвалил высокое качество российской техники.

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Ранее посол Нигерии в России заявлял, что его страна заинтересована в покупке российского вооружения и технологий для борьбы с террористами «Боко харам». Абуджа изучает возможность приобрести самолеты, в том числе Су-57, вертолеты, танки, военно-морскую технику.

«Боко харам» дословно переводится как «западное образование греховно». Группировка активно действует на северо-востоке Нигерии и в соседних с ней странах, боевики организуют беспорядки, нападения на христианские церкви и полицейские участки, массовые похищения девочек. Сейчас организация известна как «Западноафриканская провинция Исламского государства»: название изменилось, когда ее лидеры присягнули на верность «Исламскому государству» (ИГ, запрещено в России).

Совет Безопасности ООН с 2014 года считает эту группировку террористической. В официальных российских перечнях международных террористических организаций, доступных на сайтах НАК и ФСБ, ее нет ни под каким названием.

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