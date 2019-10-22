Россиян предупредили о массовой переквалификации из-за роботов

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал россиян готовиться к «серьезной переквалификации» в связи с роботизацией труда, передает ТАСС.

По словам главы кабмина, на сегодняшний день в мире работают порядка 2,5 миллиона роботов. «Но в основном это в отдельных странах, которые сделали для себя выбор и которые к этому технологически и финансово готовы: это Корея, Германия, Сингапур», — сказал он, отметив высокий уровень занятости в этих странах, несмотря на большое количество машин.

Медведев подчеркнул, что в любом случае нужно готовиться к серьезной переквалификации людей. По его словам, необходимо обучать специалистов, которые способны работать с роботами и технологиями автоматизации.

«Люди должны обладать так называемыми мягкими навыками, то есть креативным мышлением, способностью оперативно решать проблемы — и, наверное, в этом самая большая сложность», — заключил премьер, добавив, что это требует изменений в системе образования.

Ранее директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов заявлял, что развитие роботизации в России может привести к тому, что в течение 10 лет будет сокращено до шести миллионов рабочих мест.

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