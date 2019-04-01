Признана отсталость России в робототехнике

Россия значительно отстает в робототехнике от ведущих промышленно развитых стран. Такое заявление сделал помощник секретаря Совета безопасности России Александр Абелин, сообщает ТАСС.

«Значительное отставание наблюдается в создании перспективного задела базовых для робототехники отраслевых технологий: микроэлектроники, искусственного интеллекта, мехатроники, технической сенсорики, автономного энергопитания», — сказал он.

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Абелин пояснил, что причиной этого стало отсутствие комплексного подхода к развитию направления робототехники — в частности, нет целевого бюджетного финансирования и нескоординированности действий заинтересованных сторон. Он отметил, что развитие гражданской робототехники играет ключевую роль в решении вопроса технологического отставания экономики России и перехода к новому экономическому укладу.

В российской стратегии национальной безопасности робототехника указана как одна из перспективных высоких технологий, необходимых для решения задач национальной безопасности в области науки, технологий и образования.

В 2018 году РАНХиГС провела исследование, согласно которому половина трудоспособных россиян могут быть заменены роботами и лишиться работы из-за автоматизации производств. Исследователи отметили, что сама по себе автоматизация производств не ведет к росту безработицы, но она повышает необходимость все время обновлять знания и улучшать навыки.

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