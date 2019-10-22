В России сравнили норму питания стариков и инвалидов с пайком пленных немцев

В Волгоградской области приняли новые нормы питания в организациях соцобслуживания для пожилых граждан и инвалидов. Соответствующий приказ был опубликован на сайте комитета социальной защиты населения региона с подписью руководителя ведомства Лилии Заботиной.

Согласно документу, одному подопечному дома-интерната в день полагается 100 граммов пшеничного и 100 граммов ржано-пшеничного хлеба, 80 граммов мяса, 76 граммов рыбы, 57 граммов курицы, 25 граммов колбасных изделий.

Кроме того, в списке значатся крупы (52,5 грамма), макароны (20), картофель (250), овощи (250), фрукты (200), кисломолочные продукты и молоко (по 200), яйца (четыре в неделю), твердый сыр (15), сливочное масло (20), сахар (57), соль (10), кондитерские изделия (5), чай (2).

В то же время для инвалидов молодого возраста нормы продуктов в большинстве случаев увеличены в два раза.

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Как указывает Telegram-канал «Подъем», в сети нововведение сравнили с суточными нормами питания военнопленных в 1941 году. Так, во время Великой Отечественной войны военнослужащим немецкой армии в советских лагерях выдавали 600 граммов ржаного хлеба, 40 граммов мяса, 120 граммов рыбы. Вдобавок им выделяли крупы (90 граммов), макароны (10), растительное масло (20), картофель (600), мука (20), сахар (20), соль (20), чай (1,5), томат-пюре (6).

В то же время нормы довольствия в войсках внутри блокадного Ленинграда до 2 октября 1941 года в тылу составляли 700 граммов хлеба, 120 граммов мяса, 80 граммов рыбы.

31 июля депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Ладыгин раскритиковал потребительскую корзину жителей региона, также сравнив ее с пайком немецких военнопленных. По его словам, соль, чай, специи немцы получали вчетверо больше, чем современный житель Свердловской области.

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