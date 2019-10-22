Клиентка популярного магазина купила штаны и пожаловалась на их мерзкий хруст

Британский бюджетный онлайн-ретейлер Bohoo.com прислал жительнице Великобритании штаны, похожие на скотч и издающие мерзкий хруст. 27-летняя Эби Рэдли (Abi Radley) сняла приобретение на видео, которое опубликовала в Facebook.

На кадрах она ходит по комнате в черных виниловых штанах, которые издают хруст при каждом движении ног.

«Я заказала "черные блестящие штаны" на Хеллоуин, но, Boohoo.com, что это, черт возьми, такое? Назовите мне хоть кого-то, кто согласится прийти на вечеринку и звучать, как рулон чертового скотча? Что еще хуже, штанины слиплись между собой, и я едва не упала», — подписала она видео.

Пользователей сети насмешила покупка Рэдли. «Кажется, тебе не помешает немного WD40 (универсальная смазка — прим. «Ленты.ру»)», — посоветовал один. «Можно также смазать их маслом для малышей», — вторил ему другой. «Боже, я просто рыдаю», — добавил третий.

Рэдли планировала сделать штаны частью своего образа на Хеллоуин. Девушка заплатила за них 20 фунтов стерлингов (около 1,5 тысячи рублей).

В сентябре 2019 года британский бюджетный онлайн-ретейлер PrettyLittleThing прислал клиентке обувь с плесенью. Распечатав посылку, в которой лежали черные сандалии с отделкой из пушистого материала, она обнаружила грибок между декоративными ворсинками.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!