Акула откусила женщине руки

Во Французской Полинезии акула напала на 35-летнюю туристку из Франции. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на Agence France-Presse.

На француженку, приехавшую смотреть на китов, набросилась длиннокрылая акула и укусила за ее грудь и руки. «К счастью для нее, на месте происшествия присутствовали две медсестры, которые смогли оказать ей первую помощь», — заявил пожарный Жан-Жак Ривета (Jean-Jacques Riveta).

Пострадавшую доставили в больницу на вертолете. Женщина потеряла много крови и лишилась кистей обеих рук.

Длиннокрылые акулы вырастают до четырех метров в длину. Французский океанограф Жак-Ив Кусто называл их самыми опасными из всех акул и утверждал, что они совершенно не боятся дайверов.

В 2017 году сообщалось, что американская туристка рассказала о нападении акулы, которая откусила ей руку по локоть. Она утверждала, что сохранила самообладание благодаря своей религиозности.

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