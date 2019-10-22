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В ДНР украинского журналиста приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж

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В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) украинского журналиста Станислава Асеева приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Асеева признали виновным в шпионаже в пользу Украины и подстрекательстве к нему, организации экстремистского сообщества, призывам к экстремистской деятельности и осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности республики.

Правоохранители ДНР утверждают, что с марта 2015-го по май 2017 года Асеев производил разведку мест дислокации подразделений вооруженных сил республики. Полученные сведения он передавал украинской стороне. Кроме того, по версии следствия, он вербовал проукраински настроенных пользователей соцсетей для сбора и передачи сведений, которые могли бы быть использованы против безопасности республики.

В октябре мужчину, работавшего в одном из кафе ДНР барменом, приговорили к 14 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины. Было установлено, что житель города Дружковка Донецкой области был завербован сотрудниками СБУ и получил задание о сборе сведений по месту своей работы.

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