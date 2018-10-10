Бармена из ДНР бросили в тюрьму за шпионаж

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) мужчину, работавшего барменом в одном из кафе Донецка, приговорили к 14 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины. Об этом со ссылкой на Генеральную прокуратуру республики сообщает Донецкое агентство новостей.

«Приговором Военного трибунала на правах палаты Верховного суда ДНР гражданин К. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 29 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), статьи 321 ("Шпионаж") и статьи 141 ("Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации") Уголовного кодекса ДНР», — сказано в сообщении.

Следствием установлено, что житель города Дружковка, работая барменом в одном из кафе Донецка, в октябре 2016 года отправился в подконтрольный украинским властям Красноармейск, где был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и получил задание о сборе сведений по месту своей работы. В начале января 2017 года сотрудники СБУ передали ему техническое средство, предназначенное для негласного получения аудиоинформации, которое он скрытно установил под столиком для посетителей кафе и перевел его в режим звукозаписи.

Вернувшись в Красноармейск, мужчина передал аудиозапись сотрудникам СБУ. «Подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы», — резюмировали в Генпрокуратуре. Деталей задержания мужчины и судебного процесса над ним в сообщении не приводится.

В июле Верховный суд ДНР вынес смертный приговор участнику вооруженной группировки, которая в 2014-2015 годах занималась на территории республики похищениями людей, грабежами, вымогательством и убийствами. Один человек был приговорен к смертной казни, восемь — к пожизненному лишению свободы, еще один член банды получил 13 лет тюрьмы. Осужденные действовали под прикрытием членства в общественной организации «Казачий союз "Область Войска Донского"».

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