Россиянин вызвал медиков, пригрозил топором и заставил сделать уборку в квартире

Житель Астраханской области вызвал скорую помощь для своей пожилой матери и, размахивая топором, пытался заставить приехавшую на вызов бригаду убраться у него дома. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
Заявление в полицию написал один из пострадавших медиков. Он указал, что, когда бригада приехала на вызов, сын пациентки не пустил их в квартиру, возмутившись, что «выполняет их работу, ухаживая за больной матерью». Астраханец потребовал от врачей убраться в помещении и, получив отказ, схватился за топор.
Было заведено дело об угрозах и попытке нападения на работников скорой. Позднее выяснилось, что мужчина 1956 года рождения состоял на учете в психиатрической больнице. Его направили на судебно-медицинскую комиссию, которая постановила, что он страдает хроническим психическим расстройством и должен получать медицинскую помощь в стационарных условиях.
Дело направлено в суд для принятия решения о принудительном лечении фигуранта.