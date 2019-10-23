Россия
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Сноуден признался в нелюбви к российским властям и пожаловался на заточение
В Москве внезапно нашли утраченную в 1990-е картину 
Российских врачей обвинили в смерти младенца в самолете из-за нехватки кислорода
На Украине уволили ответственного за расследование событий на Майдане
Удар российской авиации по террористам в Сирии показали на видео
Туристка пережила ночь в кишащей клопами кровати отеля
Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»
Россия похвалилась «летающим с нарушением законов аэродинамики» самолетом
Трамп пообещал снять санкции с Турции
Беглец из ЛНР рассказал о российской военной технике в Донбассе
Новости партнеров

Россиянин вызвал медиков, пригрозил топором и заставил сделать уборку в квартире

Перейти в «Мою Ленту»

Житель Астраханской области вызвал скорую помощь для своей пожилой матери и, размахивая топором, пытался заставить приехавшую на вызов бригаду убраться у него дома. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Заявление в полицию написал один из пострадавших медиков. Он указал, что, когда бригада приехала на вызов, сын пациентки не пустил их в квартиру, возмутившись, что «выполняет их работу, ухаживая за больной матерью». Астраханец потребовал от врачей убраться в помещении и, получив отказ, схватился за топор.

Было заведено дело об угрозах и попытке нападения на работников скорой. Позднее выяснилось, что мужчина 1956 года рождения состоял на учете в психиатрической больнице. Его направили на судебно-медицинскую комиссию, которая постановила, что он страдает хроническим психическим расстройством и должен получать медицинскую помощь в стационарных условиях.

Дело направлено в суд для принятия решения о принудительном лечении фигуранта.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Московский таксист отказался пропустить скорую и пригрозил водителю ножом
Российский подросток умер после укола врача скорой
Российские медики привезли пациента на скорой и бросили на полу
Другие материалы рубрики
Россия00:04Сегодня

«Лучше куплю бутылку, боярышник или еще какую-нибудь чекушку»

Как живут самые бедные россияне и почему деньги не делают их счастливыми
17:09Сегодня

Россиян захотели поощрять за аккуратное вождение

17:05Сегодня

Трехлетний ребенок два часа катался один на автобусе в российском городе

17:00Сегодня

Российские школьники сами решили найти напавшего на девятиклассницу маньяка

Россия00:0421 октября
Светлана Прокопьева

«Ну не заберут же они меня внезапно?»

Россиянка хотела понять, почему анархист взорвал себя в ФСБ. Лишь за это ей грозит тюрьма
16:59Сегодня

Россиян предупредили о похолодании

16:02Сегодня

В России поп «проучил» водителя автобуса и поставил под угрозу жизнь пассажиров

15:40Сегодня

Возросло число пострадавших при наезде двух машин на пешеходов в Петербурге

Россия00:0619 октября
Торговля товарами в Москве по паспортам с московской пропиской

«Мы только лет 30 назад вышли из крепостного права»

Паспорт СССР делал человека бесправным. Последствия ощущаются до сих пор
15:34Сегодня

В Совете Федерации произошли кадровые перестановки

14:21Сегодня

В Госдуме отреагировали на «бомбардировку» США Крыма

13:56Сегодня

Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео

Россия
Россиянин вызвал медиков, пригрозил топором и заставил сделать уборку в квартире
«Лучше куплю бутылку, боярышник или еще какую-нибудь чекушку»
Как живут самые бедные россияне и почему деньги не делают их счастливыми
Россиян захотели поощрять за аккуратное вождение
Светлана Прокопьева«Ну не заберут же они меня внезапно?»
Россиянка хотела понять, почему анархист взорвал себя в ФСБ. Лишь за это ей грозит тюрьма
Трехлетний ребенок два часа катался один на автобусе в российском городе
Число жертв после прорыва дамбы в Красноярском крае выросло
Четырехметровая волна накрыла общежитие золотодобытчиков: смыло десятки людей
Российские школьники сами решили найти напавшего на девятиклассницу маньяка
Все материалы
Мир
Трамп пообещал снять санкции с Турции
Турция прекратила военную операцию в Сирии
Как и о чем Путин договорился с Эрдоганом?
Памятник Красной армии осквернили в Чехии
«Все вышло из-под контроля»
Солдаты, танки и кровь: как повышение цен на метро привело к массовым беспорядкам в Чили
В НАТО рассказали о недоверии к России
Пришел и остался
Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока
Мексиканские картели начали войну за авокадо
Все материалы
Бывший СССР
Беглец из ЛНР рассказал о российской военной технике в Донбассе
Память подвела
В Латвии придумали новую версию освобождения от нацистов — без Красной армии
Зеленский назвал условие встречи в «нормандском формате»
Безграничная угроза
Почти 30 лет эти страны не могут поделить границы. Их конфликт опасен для России
Киев задолжал пенсионерам Донбасса более 1,5 миллиарда долларов
Формула мира
До Донбасса Штайнмайер пытался помирить Грузию и Абхазию. Тогда все закончилось войной
На Украине предложили назначить вице-премьера по Крыму и Донбассу
Все материалы
Экономика
Украину признали самой бедной страной Европы
Не находят места
России предсказали кризис на рынке труда. Кто потеряет и не сможет найти работу?
В России признали нехватку денег на индексацию пенсий работающим
В пользу бедных
Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
Украине предрекли проблемы с отоплением из-за нового контракта на транзит газа
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
Россиянам рассказали о росте пенсий до 2022 года
Все материалы
Силовые структуры
Вора в законе Таро экстрадировали из России в Испанию
Россия выдала Испании вора в законе Таро
Он мог стать лидером российского криминала. Теперь ему снова грозит тюрьма
Стало известно о подготовке взрыва на российском военном корабле
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Найдено кладбище жертв Таганской ОПГ
Архивное фотоПять человек погибли в перестрелке в Ростовской области
Две чеченские семьи устроили разборку из-за спорных пастбищ
Появилось видео наезда погрузчика на женщин-полицейских в центре Москвы
Все материалы
Наука и техника
Россия похвалилась «летающим с нарушением законов аэродинамики» самолетом
Гибель морских богов
Как произошла одна из страшнейших трагедий российского флота
Повоевавшие в Сирии российские Ту-160 прилетели в Африку
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
На испытаниях ядерной триады произошел сбой
«Символическая» замена Су-57 получит «плоское сопло»
От народа
В чем «дешевый» iPhone 11 оказался лучше дорогого 11 Pro
В России обнаружили сибирский «Стоунхендж»
Все материалы
Спорт
Российскому вратарю порезали горло коньком во время матча
Ловушка для Клоппа
«Ливерпуль» сбавляет обороты, «Челси» и «Манчестер Сити» идут вперед — главные события тура АПЛ
15-летняя российская фигуристка сходила в казино и нарвалась на критику
«Он казался каким-то монстром, сверхчеловеком»
Кепка-талисман, «Золотой мяч» и карьера хоккеиста: 90 лет со дня рождения Льва Яшина
Соперник «Зенита» по ошибке «вернул» игрока российскому клубу
«В Дагестане каждый второй — спортсмен»
Забит Магомедшарипов не знает поражений в UFC. Как он завоевал любовь фанатов в США?
Фергюсон похвастался бросками при подготовке к бою с Нурмагомедовым
Все материалы
Культура
Жена Оззи Осборна перестала чувствовать рот после пластической операции
«На постере не просто женщина, а афроамериканская женщина»
Создатели сериала «Хранители» об альтернативной Америке, новом мире и феминизме
В трейлере новых «Звездных войн» нашли намек на смерть одного из персонажей
«С кучей цепей и колонкой шла по улице и слушала трэп»
Звезда российского электро-попа о снобизме взрослых, чувствах молодых и доминации женщин
Одну из самых непонятных сцен финала «Игры престолов» впервые объяснили
Непростые движения
Крамп, би-боинг и пластичность змеи: что происходит с уличными танцами в России и мире
Майкл Дуглас заставлял маленького сына разносить наркотики на вечеринках
Все материалы
Интернет и СМИ
Сноуден признался в нелюбви к российским властям и пожаловался на заточение
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
«Россия 1» сняла с эфира выпуск Малахова о гибели рабочих на золотом прииске
«Вся эта история будто завалена мертвецами»
Телеведущий притворялся мертвым 17 лет, чтобы избежать суда. Он вернулся и доказал правду
Киселев рассказал о ежедневных думах Путина о преемнике
«Думал, хуже уже ничего не может быть»
Новый «Форт Боярд» в эпоху хайпа: мат рекой, общение с богом и истошные вопли Бузовой
Малышева рассказала о состоянии после больницы
Все материалы
Ценности
«Оскорбивший» императора наряд жены Зеленского оправдали
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Меган Маркл появилась на публике в дешевом платье
Треш, угар, Россия
Дамы в кокошниках, мужчины в колготках: как прошла неделя моды в Москве
Vogue опубликовал снимки беременной Киры Найтли для рекламы
Tesla RoadsterКто успел, тот и сел
Конкуренты Маска пытаются догнать Tesla. Есть ли у них шанс?
Ким Кардашьян призналась в попытке скрыть целлюлит
Все материалы
Путешествия
В двигатель российского самолета залетела птица
«Женоподобные мальчики ходят по пляжу и предлагают массаж»
Как россиянину развлечься на райском острове: бюджетный вариант
Раскрыты негативные последствия засыпания голышом в отелях
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
Россиянам раскрыли способ сэкономить на поездках в Турцию
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
В Европе исчезнут дешевые авиабилеты
Все материалы
Из жизни
Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»
Стив и Камре Курто «Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя»
Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
Поход в музей помог женщине распознать смертельную болезнь
«Когда местные узнают, что ты из России, они улыбаются»
История россиянина, перебравшегося в Сербию
Гиена спасла бородавочника от поедавшего его заживо леопарда
«Странная одержимость охватила умы»
Зачем охотники за вампирами выкапывали мертвецов из могил и жгли их органы
Британская королева снова убрала подальше фото с Меган Маркл
Все материалы
Месяц на Skoda Superb: часть 2
Чугунный мост: итоги длительного теста Skoda Superb SportLine
Suzuki Jimny
Одиссея капитана Джимни: в калмыцкие степи на маленьком, но хардкорном внедорожнике
Bentley Flying Spur
Тестируем люксовый седан, которому надоело быть «просто еще одним Bentley»
Обновленный Lexus RX получил продвинутую адаптивную оптику
Новый Lexus RX и предшественники
Renault оснастила Logan мигалками и камерами
Toyota сделала электрическую летающую метлу
Универсал Subaru Levorg получит новый турбодвигатель
Все материалы
Дом
Звезда советского телевидения оказалась запертой в собственной квартире
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Любимый дом Елизаветы II решили спасти от разрушения
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Приезжим в Москве предложили жить на балконах
В России изменят схему оплаты ЖКХ
Новая система должна облегчить жизнь россиянам. Как она будет работать?
Россияне от безысходности подарили свои квартиры чиновникам
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россиянам рассказали о способах защиты от ОРВИ
В российских медвузах захотели увеличить число бюджетных мест
Все материалы