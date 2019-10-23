Голодные песцы пришли за мусором в Дудинку

Норильск Новости / Вконтакте

Жители Дудинки заметили в городе стаю песцов, копавшихся в мусорных баках в поисках пропитания. Снятое очевидцем видео опубликовано в паблике «Норильск Новости» во «ВКонтакте».

На кадрах видны около десятка животных, суетящихся возле помойки. От копания в мусоре они не отвлекаются даже при приближении к ним автомобиля.

«Нашествие песцов. Зима, видимо, будет увлекательной. Контактный зоопарк продолжается», — написал автор поста.

В комментариях пользователи отметили, что сейчас еды в тундре достаточно, а звери, скорее всего, просто ленятся охотиться.

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