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Российские компании накажут за самозанятых

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Федеральная налоговая служба (ФНС) со следующего года начнет выявлять компании, которые экономят на страховых взносах и налогах с помощью найма самозанятых вместо штатных сотрудников. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Во время первого чтения проекта бюджета на 2020-2022 годы в Госдуме он указал, что ФНС уже сейчас знает, какие предприятия пытаются обойти налоговое законодательство таким образом.

В текущем году ведомство не станет проводить специальные проверки и вводить меры ответственности, но со следующего года уйти от нее не удастся. Если налоговая служба выяснит, что оформленный как самозанятый сотрудник работает только с одной компанией, то ей досчитают страховые взносы и подоходный налог.

По словам Силуанова, ФНС получит все средства для полноценного контроля в первой половине 2020 года. Накануне, 22 октября, в эфире Первого канала министр указал, что служба сейчас разрабатывает программный продукт, который с помощью технологии больших данных позволит выявлять «ушлых предпринимателей».

Сейчас специальный налоговый режим для самозанятых действует в четырех регионах страны — Москве и Московской области, Калужской области и Татарстане. Официально таким образом оформились 240 тысяч человек. В первой половине 2020 года режим введут еще в 13 регионах, а во втором полугодии его могут распространить на всю страну.

Зарегистрировавшиеся таким образом граждане платят четыре процента за доходы от физических лиц и шесть процентов — от юридических. Работник в штате отдает 13 процентов налога на доходы физических лиц, а 30 процентов с зарплат перечисляются в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования.

Ранее Силуанов предложил ограничить перечень профессий, которыми могут заниматься самозанятые россияне. В качестве примера он привел водителей и репетиторов.

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