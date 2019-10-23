15-летняя российская фигуристка сходила в казино и нарвалась на критику

Российской фигуристке Анне Щербаковой пришлось удалить пост в Instagram о посещении казино в Лас-Вегасе после критики со стороны пользователей соцсетей.

Фигуристка оказалась в казино вместе со своим хореографом Даниилом Глейхенгаузом после победы на дебютном этапе серии Гран-при Skate America. Пользователи посчитали, что 15-летняя спортсменка не должна посещать подобные места в столь юном возрасте. Они обратили внимание на то, что в США закон не позволят играть в казино людям до 21 года.

20 октября Щербакова выиграла первый этап серии Гран-при. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 227,76 балла. При этом россиянка стала первой в истории фигуристкой, которой удалось исполнить два четверных лутца в одной программе на международных соревнованиях.

Спортсменка проводит дебютный сезон на взрослом уровне. Воспитанница Этери Тутберидзе является действующей чемпионкой России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!