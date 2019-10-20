Появилось видео исторического проката российской фигуристки

Первый канал

Появилось видео произвольного проката российской фигуристки Анны Щербаковой на первом этапе серии Гран-при Skate America. Ролик доступен на странице «Первого канала» в YouTube.

Щербакова — первая в истории фигуристка, которой удалось исполнить два четверных лутца в одной программе на международных соревнованиях. В октябре прошлого года она выполнила эти прыжки на этапе Кубка России.

Фигуристка выиграла первый этап серии Гран-при. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 227,76 балла.

Щербакова проводит свой дебютный сезон на взрослом уровне. 15-летняя воспитанница Этери Тутберидзе является действующей чемпионкой России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!